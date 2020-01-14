Uluslararası Tahran Mimari Fuarı'ndan kareler

Tahran, İRNA- Bugün faaliyete başlayan 10. Uluslararası Tahran Mimari, İç Dekorasyon ve Modern Ev Fuarı, 17 Ocak'a kadar Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde faaliyetine devam edecek. Fotoğrafçı: Merziye Musevi