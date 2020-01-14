14 Oca 2020 15:57
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News Code: 83633873
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Ulsual Tarım Sektöründe Faliyet Gösteren Öncü Kişileri Onurlandırma Töreni'nden görüntüler

Tahran,İRNA- Ulsual Tarım Sektöründe Faliyet Gösteren Öncü Kişileri Onurlandırma Töreni, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 14 ocak günü Tahran'ın Zirve Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Fotoğrafçı: İhsan Nadiri

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