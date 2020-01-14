14 Oca 2020 15:51
Journalist ID: 2394
News Code: 83633417
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Hürmüzgan ilinde sel mağdurları için gerekli eşyaların dağıtımından kareler

Bender Abbas, İRNA- Görüntülerde, Hürmüzgan ilinin doğusunda yaşanan sel baskınına uğramış selzedelerin ihtiyaç duydukları eşyaların Kızılay, Deniz Ordu Kuvvetleri ve halkın yardımıyla dağıtımı görülmektedir.

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