14 Oca 2020 15:54
Journalist ID: 2394
News Code: 83633267
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Sistan ve Beluçistan'da sel, hayatı olumsuz etkiledi

Zahidan, İRNA- Görüntülerde Sistan ve Beluçistan ilinin güneyinde aşırı yağmular sonucu yaşanan sel faciası ve bundan kaynaklı oluşan hasarlardan kesitler görülmektedir.

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