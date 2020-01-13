13 Oca 2020 16:06
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News Code: 83632493
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Azerbaycanlı müzik şefi Ağaverdi Paşayev rehberliğinde düzenlenen İran Milli Orkestra provalarından görüntüler

Tahran, İRNA- Azerbaycanlı müzik şefi Ağaverdi Paşayev rehberliğinde, İran Milli Orkestrası 16 Ocak'ta düzenlenecek İran-Azerbaycan müzik gecesi konserinde sahne almak için prova yaptı.

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