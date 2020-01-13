Azerbaycanlı müzik şefi Ağaverdi Paşayev rehberliğinde düzenlenen İran Milli Orkestra provalarından görüntüler

Tahran, İRNA- Azerbaycanlı müzik şefi Ağaverdi Paşayev rehberliğinde, İran Milli Orkestrası 16 Ocak'ta düzenlenecek İran-Azerbaycan müzik gecesi konserinde sahne almak için prova yaptı.
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İran-Azerbaycan ticaret hacmi yüzde 30 arttı
Bakü, IRNA- Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran-Azerbaycan ticaret hacminin…
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‘’13 Nolu Oda’’ isimli kısa film 3. Uluslararası ödülünü kazandı
Tahran, IRNA- ‘’13 Nolu Oda’’ isimli İran filmi 3. Uluslararası ödülünü kazandı.
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Musevi: Avrupalılar İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararının sonuçlarına katlanırlar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Avrupalıların…
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33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılan 10 İranlı boksörün rakipleri belli oldu
Tahran, İRNA- 33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılan 10 İranlı boksörün rakipleri belli…
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Bölge halkları, saldırganları kovmak için bir an bile durmamalı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Bölge halkları, ABD'nin bölgede askeri varlığna…
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İran Parahalter Şampiyonası'ndan görüntüler
Tahran, İRNA- 26. İran Parahalter Şampiyonası, Gazi ve Engelliler Federasyonu'na bağlı sahada…
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Uluslararası Tahran Mimari Fuarı'ndan kareler
Tahran, İRNA- Bugün faaliyete başlayan 10. Uluslararası Tahran Mimari, İç Dekorasyon ve Modern…
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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü uzmanları Tahran'da düşen Ukrayna uçağının düşmesini araştırmak için İran'a gelecek
Tahran, İRNA- Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), İran'ın talebi üzerine teknik uzmanlarını…
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Ulsual Tarım Sektöründe Faliyet Gösteren Öncü Kişileri Onurlandırma Töreni'nden görüntüler
Tahran,İRNA- Ulsual Tarım Sektöründe Faliyet Gösteren Öncü Kişileri Onurlandırma Töreni, Cumhurbaşk…
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Sistan ve Beluçistan'da sel, hayatı olumsuz etkiledi
Zahidan, İRNA- Görüntülerde Sistan ve Beluçistan ilinin güneyinde aşırı yağmular sonucu yaşanan…
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