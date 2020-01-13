Tahran, İRNA- Tahran’da resmi temaslarda bulunan Suriye Başbakanı İmad Hamis, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından Saadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani
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İranlı yönetmen Yunanistan’dan ödül aldı
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Rıza Ferehmend Yunanistan Olimpiya Film Festivalinin Jüri Özel…
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Çin: Amerika’nın İran ambargoları uluslararası kurallara aykırıdır
Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kang Şuang, bir kez daha ülkesinin Amerika’nın…
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Tahran’da uçak kazasında hayatlarını kaybedenlerin 50’sinin kimlik tespiti yapıldı
Tahran, IRNA- Tahran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi, Tahran’da insani hata sonucu düşürülen…
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33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na 8 İranlı boksör katılacak
Tahran, İRNA- Bu yıl 33.'sü düzenlenecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın…
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ABD'nin cinayetlerinden gerçek intikam, onları bölgeden çıkarmakla alınır
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 'ABD'nin başta Şehit General…
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Zarif’in katılımıyla Raisina 2020 toplantısı Yeni Delhi’de düzenlenecektir
Tahran, IRNA- Raisina 2020 toplantısı İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in katılımıyla…
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Azerbaycanlı müzik şefi Ağaverdi Yaşayev rehberliğinde düzenlenen İran Milli Orkestra provalarından görüntüler
Tahran, İRNA- Azerbaycanlı müzik şefi Ağaverdi Paşayev rehberliğinde, İran Milli Orkestrası…
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Suriye Başbakanı’nın Tahran’da resmi törenle karşılanmasından görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran’da resmi temaslarda bulunan Suriye Başbakanı İmad Hamis, İran Cumhurbaşkanı…
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Yılın ilk 9 ayında Buşehr ilinden 21 bin ton deniz ürünleri ihraç edildi
Buşehr, İRNA- Buşehr Veteriner Müdürlüğü Genel Müdürü Murtaza Burhani, İran takvminin ilk 9…
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Dışişleri Bakanı Zarif, Umman'ın eski kralı Kabus bin Said'in anısına anıt defterini imzaladı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Umman’ın Tahran Büyükelçiliği'nde Umman'ın eski kralı…
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