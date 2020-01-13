13 Oca 2020 16:02
Journalist ID: 2394
News Code: 83632282
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Suriye Başbakanı’nın Tahran’da resmi törenle karşılanmasından görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran’da resmi temaslarda bulunan Suriye Başbakanı İmad Hamis, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından Saadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

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