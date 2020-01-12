Tahran, İRNA- Görüntülerde resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'da bulunan Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al Sani ile İslam İnklabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin görüşmesinden kesitler yer almaktadır.
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Katar Emiri'nin Tahran’da resmi törenle karşılanmasından görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran’da resmi temaslarda bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Bin Halife…
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İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Görüntülerde resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'da bulunan Katar…
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İran Milli Erkekler Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı
Tahran, İRNA- İran Milli Erkekler Voleybol Takımı, Çin'i 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'n…
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İngiletere’nin Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Tahran, İRNA- İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Robert Macaire, olağandışı davranışlar sergilediği…
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Bölgenin uygun olmayan durumunun sebebi, ABD ve müttefiklerinin fesat çıkarmasıdır
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al…
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Katar, ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir merkez olabilir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Bin Halife Al Sani'yi…
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İranlı kadın oyuncu, Uluslararsı Pune Film Festivali jüri üyesi seçildi
Tahran, İRNA- İranlı kadın oyuncu Vişka Asayiş, Hindistan'da düzenlenen 18. Uluslararası Pune…
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Katar'ın yanında kalmaya devam edeceğiz
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Bir ara bölgedeki bazı ülkeler, Katar'a kısıtlamalar…
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Katar Emiri Tahran’da
Tahran, İRNA- Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Bin Halife Al Sani, Cumhurbaşkanı Ruhani ile…
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Mazenderan ilini ziyaret eden turistlerin sayısında yüzde 38'lik artış
Sari, İRNA- Mazenderan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Turizm İşlerinden Sorumlu…
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