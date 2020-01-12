12 Oca 2020 23:02
Journalist ID: 2394
News Code: 83631488
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İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- Görüntülerde resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'da bulunan Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al Sani ile İslam İnklabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin görüşmesinden kesitler yer almaktadır.

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