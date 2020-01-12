Katar Emiri'nin Tahran’da resmi törenle karşılanmasından görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran’da resmi temaslarda bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Bin Halife Al Sani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Saadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Fotoğrafçı: Muhammed Babayi