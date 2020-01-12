Tebriz, İRNA- Sohrege veya Sohrel Kilisesi, Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in 40 kilomtere kadar kuzeybatısında Sohrel köyüne bakan bir tepede yer almaktadır. Sohrege Kilisesi, Ermeni Katolik kiliselerinden biri olarak ismini Huans de denilen Hz. İsa'nın havarilerinden biri olan Yuhanna'dan almıştır. Kilisenin kökeni 5. ve 6. yüzyıllara dayansa da orijinal bina birçok kez yıkımalar nedeniyle yeniden inşa edilmiştir. Rus ve Fransız mimarlar ve Azerbaycanlı ustalar tarafından inşa edilen mevcut bina 1840 yılına dayanıyor. Kubbe, Kaçar döneminin en önemli eserlerinden biri olup bir tuğla tasarıma sahiptir. Bu eser 21 Mart 1968 tarihinde İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne 766 kayıt numarası ile tescil edilmiştir. Fotoğrafçı: Emin Rahmani
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Sohrege Kilisesi
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