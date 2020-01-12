Gençali Han Hamamından kareler

Kirman, İRNA- İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman ilinde bulunan Gençali Han Hamamı, Safeviler döneminde Kirman valisi Gençali Han tarafından inşa edilmiştir. Hamam, Safevi döneminin başat mimari örneklerinden biri olarak biliniyor. Safevi döneminde Gençali Han tarafından inşaatı başlamışve sonrasında oğlu Alimerdan Han tarafından tamamlanıp bugünkü hamam haline gelmiştir.