Kirman, İRNA- İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman ilinde bulunan Gençali Han Hamamı, Safeviler döneminde Kirman valisi Gençali Han tarafından inşa edilmiştir. Hamam, Safevi döneminin başat mimari örneklerinden biri olarak biliniyor. Safevi döneminde Gençali Han tarafından inşaatı başlamışve sonrasında oğlu Alimerdan Han tarafından tamamlanıp bugünkü hamam haline gelmiştir.
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Gençali Han Hamamından kareler
Kirman, İRNA- İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman ilinde bulunan Gençali Han Hamamı, Safeviler…
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Sohrege Kilisesi
Tebriz, İRNA- Sohrege veya Sohrel Kilisesi, Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in 40 kilomtere…
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İran nano bilim üretiminde dünyanın en önde gelenlerinden biri
Tahran, İRNA- 2019 yılında Journal Citation Reports dergilerinde yayınlanan 178 bin kadar nano…
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