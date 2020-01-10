Saldırganlık ve terör yanlısı bir cumhurbaşkanı

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Havayolu firmaları yeniden İran üzerinden uçmaya başladı
Tahran, IRNA- İran Sivil Havacılık Kurumu Başkan Yardımcısı Morteza Dehgan, İran hasa sahasında…
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Musevi: Kanada heyeti İran’da düzen Ukrayna uçağının kurbanları ile ilgili İran’ı ziyaret edecek
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran…
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Amerika, Kanada ve Fransa temsilcileri Ukrayna Havayollarının düşen uçağı ile ilgili Tahran’ı ziyaret edecekler
Tahran, IRNA- Amerika, Kanada ve Fransa’nın temsilcileri Tahran’da düşen Ukrayna Havayollarına…
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General Hatemi: Amerika devlet terörü uygulamakta
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Amerika’nın General…
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İngiltere’den sonra Fransa ve Rusya’da Amerika’nın KOEP’te çekilme isteğini reddetti
Taran, IRNA- İngiltere’den sonra Fransa ve İngiltere de ABD Başkanı Trump’ın Kapsamlı Ortak…
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Zeribar göletinde kış
Senendec, IRNA- Kürdistan ilinin Merivan kentinde bulunan Zeribar göleti bölgenin önemli turistik…
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Ruhani: Bölgenin istikrar ve güvenliği İran için çok önemlidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgenin istikrar ve güvenliğinin…
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Ruhani: İran’ın iradesi bölgede istikrarsızlık ve gerginliği artmaması yönündedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki bir çok tehlikeli…
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Uluslararası standartlar ve ICAO kuralları çerçevesinde Ukrayna uçağı ile ilgili araştırma yapılmaktadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, uluslararası…
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