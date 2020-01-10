10 Oca 2020 11:15
Journalist ID: 1942
News Code: 83628225
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Zeribar göletinde kış

Senendec, IRNA- Kürdistan ilinin Merivan kentinde bulunan Zeribar göleti bölgenin önemli turistik yerlerindendir.

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