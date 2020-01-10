Senendec, IRNA- Kürdistan ilinin Merivan kentinde bulunan Zeribar göleti bölgenin önemli turistik yerlerindendir.
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Zeribar göletinde kış
Senendec, IRNA- Kürdistan ilinin Merivan kentinde bulunan Zeribar göleti bölgenin önemli turistik…
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Ruhani: Bölgenin istikrar ve güvenliği İran için çok önemlidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgenin istikrar ve güvenliğinin…
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Ruhani: İran’ın iradesi bölgede istikrarsızlık ve gerginliği artmaması yönündedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki bir çok tehlikeli…
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Uluslararası standartlar ve ICAO kuralları çerçevesinde Ukrayna uçağı ile ilgili araştırma yapılmaktadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, uluslararası…
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Zarif: Amerika, IŞİD’i taklit ederek İran’ın kültürel mirasını tehdit etmekte
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD’nin İran…
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Rabii: ICAO kuralları çerçevesinde düşen Ukrayna u.çağı ile ilgili komite oluşturulmuştur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, bu hafta Tahran’da havalandıkta…
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Ruhani: Başına buyruk Amerika yönetimini kanunlara bağlı kılmalıyız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Başbakanı Giusepp Conte…
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Zarif, Kanada, Danimarka ve Katar Dışişleri Bakanları ile görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Moammad Cevad Zarif, Kanada, Danimarka…
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İranlı yönetmek Amerika Kısa Film Festivalinde jüri olarak seçildi
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Kesra Tir Seher Amerika Hollywood Week Film Festivalinde jüri…
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İslam İnkılabı huzurunda Şehit Süleymani’nin anma töreni düzenlendi
Tahran, IRNA- Bugün Tahran’da İmam Humeyni Hüseyniyesinde, İslam İnkılabı Rehberinin huzurunda…
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