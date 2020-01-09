9 Oca 2020 21:17
Journalist ID: 1942
News Code: 83627987
0 Persons

İslam İnkılabı huzurunda Şehit Süleymani’nin anma töreni düzenlendi

Tahran, IRNA- Bugün Tahran’da İmam Humeyni Hüseyniyesinde, İslam İnkılabı Rehberinin huzurunda Şehit Süleymani’nin anma töreni düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 4 =