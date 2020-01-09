Tarihe kaydetmek için acı veren sayılar

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Ruhani, İngiltere Başbakanına hitaben: General Süleymani’nin çabaları olmasaydı istikrar ve huzurunuz olmazdı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanına hitaben,…
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Ruhani, Avrupa’nın Washington’dan bağımsız politika izlemesini istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın yanlış ve zararlı…
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Kurtulmuş: General Süleymani’nin terörü provokatif bir eylemdir
Ankara, IRNA- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, General Süleymani’nin terörü provokatif…
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İran’ın çiçek kenti Mehellat
Arak, IRNA- Mehellat kenti çiçekçilik bakımından İran’ın en önemli kentidir. Kentteki seralarda…
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Zarif: Halk, Amerika’nın bölgeden çıkmasını istiyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, dünyaya güzel askeri…
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Tahti Revançi: Amerikan üssüne füze saldırısı meşru savunma hakkımızdı
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Meci Tahti Revançi, BM Genel Sekreterine yazdığı…
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Kerman ilinde kar manzaraları
Kerman, IRNA- Raber kenti Kerman ilinin güneydoğusunda yer almaktadır. Raber doğal güzellikleri…
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İngiltere, Trump’ın KOEP’ten ayrılma isteğini reddetti
Tahran, IRNA- İngiltere, ABD Başkanı Trump’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilme…
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Tahti Revançi: Amerikan yönetimi görüşme istememekte
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahti Revançi, General Süleymani’nin şehit…
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