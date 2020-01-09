İran’ın çiçek kenti Mehellat

Arak, IRNA- Mehellat kenti çiçekçilik bakımından İran’ın en önemli kentidir. Kentteki seralarda 350 farklı çeşit çiçek ve fide yetiştirilmektedir.
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Ruhani: Başına buyruk Amerika yönetimini kanunlara bağlı kılmalıyız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Başbakanı Giusepp Conte…
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Zarif, Kanada, Danimarka ve Katar Dışişleri Bakanları ile görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Moammad Cevad Zarif, Kanada, Danimarka…
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İranlı yönetmek Amerika Kısa Film Festivalinde jüri olarak seçildi
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Kesra Tir Seher Amerika Hollywood Week Film Festivalinde jüri…
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İslam İnkılabı huzurunda Şehit Süleymani’nin anma töreni düzenlendi
Tahran, IRNA- Bugün Tahran’da İmam Humeyni Hüseyniyesinde, İslam İnkılabı Rehberinin huzurunda…
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İran, Ortadoğu gerginliğin azaltılması için BM’nin daha faal rol almasını istedi
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, BM Genel Sekreteri Antonio…
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Ruhani, İngiltere Başbakanına hitaben: General Süleymani’nin çabaları olmasaydı istikrar ve huzurunuz olmazdı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanına hitaben,…
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Ruhani, Avrupa’nın Washington’dan bağımsız politika izlemesini istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın yanlış ve zararlı…
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Kurtulmuş: General Süleymani’nin terörü provokatif bir eylemdir
Ankara, IRNA- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, General Süleymani’nin terörü provokatif…
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İran’ın çiçek kenti Mehellat
Arak, IRNA- Mehellat kenti çiçekçilik bakımından İran’ın en önemli kentidir. Kentteki seralarda…
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