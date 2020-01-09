9 Oca 2020 09:59
Journalist ID: 1942
News Code: 83627194
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Kerman ilinde kar manzaraları

Kerman, IRNA- Raber kenti Kerman ilinin güneydoğusunda yer almaktadır. Raber doğal güzellikleri ile tanınmaktadır. Bu kentte yağan kar güzel manzaralar oluşturmaktadır.

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