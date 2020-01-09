Kerman, IRNA- Raber kenti Kerman ilinin güneydoğusunda yer almaktadır. Raber doğal güzellikleri ile tanınmaktadır. Bu kentte yağan kar güzel manzaralar oluşturmaktadır.
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Zarif: Halk, Amerika’nın bölgeden çıkmasını istiyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, dünyaya güzel askeri…
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Tahti Revançi: Amerikan üssüne füze saldırısı meşru savunma hakkımızdı
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Meci Tahti Revançi, BM Genel Sekreterine yazdığı…
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Kerman ilinde kar manzaraları
Kerman, IRNA- Raber kenti Kerman ilinin güneydoğusunda yer almaktadır. Raber doğal güzellikleri…
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İngiltere, Trump’ın KOEP’ten ayrılma isteğini reddetti
Tahran, IRNA- İngiltere, ABD Başkanı Trump’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilme…
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Tahti Revançi: Amerikan yönetimi görüşme istememekte
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahti Revançi, General Süleymani’nin şehit…
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Himmeti: Döviz piyasası siyasi şokları atlatmaya devam etmekte
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Abdülnasır Himmeti, döviz piyasasının siyasi…
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İslam İnkılabı Rehberi Kerman ve Tahran’da hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kerman ve Tahran’da hayatını…
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Suriye: İran, Amerika tecavüzleri karşısında kendini savunma hakkına sahiptir
Şam, IRNA- Suriye; İran’ın ABD tehditleri ve saldırılarına karşı kendisini savunmanın meşru…
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Zarif: Irak’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına çok değer veriyoruz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın Amerika…
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Kiş Emir'ül-Müminin Camisi'nden görüntüler
Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı olan Kiş Adası'nda Kaçar…
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