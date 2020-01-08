Kiş Emir'ül-Müminin Camisi'nden görüntüler

Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı olan Kiş Adası'nda Kaçar döneminde inşa edilen Emir'ül-Müminin Camisi, büyük önem taşımaktadır. 1997 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'nde yer alan cami, adanın iki önemli camisinden biri olarak dikkat çekmektedir.