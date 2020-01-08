8 Oca 2020 16:00
Journalist ID: 2391
News Code: 83626545
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General Süleymani'ye ağıt yakanlar Kirman Şehitliği'nde

Kirman, İRNA- Görüntülerde General Kasım Süleymani'ye Kirman Şehitliği'ndeki ağıt yakan acılı halk görülmektedir. Şehit General Kasım Süleymani dün memleketi Kirman'da milyonlarca insanın katılımıyla toprağa verildi.

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