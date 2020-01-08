Tahran, İRNA- Ukrayna havayollarına ait bir Boeing 737 uçağı Çarşamba sabahı motoru alev aldıktan sonra Tahran’ın güneyinde düşmesi sonucu tüm yolcular ve mürettebat hayatını kaybetti. Fotoğrafçı: Ekber Tevekküli.
-
Suriye: İran, Amerika tecavüzleri karşısında kendini savunma hakkına sahiptir
Şam, IRNA- Suriye; İran’ın ABD tehditleri ve saldırılarına karşı kendisini savunmanın meşru…
-
Zarif: Irak’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına çok değer veriyoruz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın Amerika…
-
Kiş Emir'ül-Müminin Camisi'nden görüntüler
Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı olan Kiş Adası'nda Kaçar…
-
General Süleymani'ye ağıt yakanlar Kirman Şehitliği'nde
Kirman, İRNA- Görüntülerde General Kasım Süleymani'ye Kirman Şehitliği'ndeki ağıt yakan acılı…
-
Tahran'ın yakınlığında Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağının düşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Ukrayna havayollarına ait bir Boeing 737 uçağı Çarşamba sabahı motoru alev aldıktan…
-
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, binlerce Kumlu'yu kabul etti
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bu sabah saatlerinde Tahran'ın güneyinde…
-
İran intikam almasaydı, ABD daha da küstah olurdu
Londra, İRNA- İngiltere'nin eski Şam Büyükelçisi Peter Ford, General Kasım Süleymani'nin 'ABD…
-
İran'dan yılın ilk sekiz ayında 7.8 milyon ton çelik ürünleri ihracatı gerçekleşti
Tahran, İRNA- İran Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında (21 Mart-21…
-
Petrol fiyatlarının artması İran'ın çıkarınadır
Tahran, İRNA- İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, istikrarsızlığın petrol fiyatlarında artışa…
-
Tahran ve Ankara, İran'ın ABD'ye yanıtı sonrası gelişmeleri değerlendirdi
Tahran, İRNA- İran ve Türkiye dışişleri bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde, son bölgesel…
yorumunuz