8 Oca 2020 15:55
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News Code: 83626536
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Tahran'ın yakınlığında Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağının düşmesinden kareler

Tahran, İRNA- Ukrayna havayollarına ait bir Boeing 737 uçağı Çarşamba sabahı motoru alev aldıktan sonra Tahran’ın güneyinde düşmesi sonucu tüm yolcular ve mürettebat hayatını kaybetti. Fotoğrafçı: Ekber Tevekküli.

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