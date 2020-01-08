8 Oca 2020 15:51
Journalist ID: 2391
News Code: 83626528
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İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, binlerce Kumlu'yu kabul etti

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bu sabah saatlerinde Tahran'ın güneyinde bulunan ve dini açıdan büyük önem taşıyan Kum kentinde büyük kitlelerle bir araya gelerek, onları kabul etti.

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