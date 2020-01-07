7 Oca 2020 19:11
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News Code: 83624901
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Merkezi ili Ermenilerinin Şehit General Süleymani’ye saygı duruşundan kareler

Erak, İRNA- Şehit General Kasım Süleymani'yi anma töreni, Pazartesi 6 Ocak günü Tahran'ın güneybatısında bulunan Merkezi ilinin merkezi Erak’ta bulunan Kutsal Mesrup kilisesi'nde Yeni Yıl dua töreninden sonra düzenlendi.

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