7 Oca 2020 19:03
Journalist ID: 2394
News Code: 83624815
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Vatan askerinin memleketine muhteşem dönüşü

Kirman, İRNA- Kirmanlilar 7 Ocak Salı günü Şehit General Kasım Süleymani'ni ebedi evine götürmek için mum etrafında dönen pervaneler gibi Süleymani'nın tabutunun etrafını sararak, onu ebedi yuvasına götürdü. Fotoğrafçılar: Ebuzer Ahmedizade, Hasan Şirvani ve Muhammed Babayi

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