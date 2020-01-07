Vatan askerinin memleketine muhteşem dönüşü

Kirman, İRNA- Kirmanlilar 7 Ocak Salı günü Şehit General Kasım Süleymani'ni ebedi evine götürmek için mum etrafında dönen pervaneler gibi Süleymani'nın tabutunun etrafını sararak, onu ebedi yuvasına götürdü. Fotoğrafçılar: Ebuzer Ahmedizade, Hasan Şirvani ve Muhammed Babayi