Tahran, İRNA- Tahran Bölgesel Diyalog Forumu 7 Ocak günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in konuşması ile Dışişleri Bakanlığı Siyasi Araştırmalar Merkezi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı: Ahmed Moinicem
-
Merkezi ili Ermenilerinin Şehit General Süleymani’ye saygı duruşundan kareler
Erak, İRNA- Şehit General Kasım Süleymani'yi anma töreni, Pazartesi 6 Ocak günü Tahran'ın güneybatıs…
-
Vatan askerinin memleketine muhteşem dönüşü
Kirman, İRNA- Kirmanlilar 7 Ocak Salı günü Şehit General Kasım Süleymani'ni ebedi evine götürmek…
-
Zarif: İran’ın intikamı, uygun ve kanuni hedeflere karşı olacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın General…
-
İsa Mesih'in doğum günü ve vaftiz edilişi töreninden kareler
Tahran, İRNA- Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişi törenleri 7 Ocak günü Tahran'da bulunan…
-
Tahran Bölgesel Diyalog Forumu'ndan görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran Bölgesel Diyalog Forumu 7 Ocak günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad…
-
Kum’da düzenlenen Şehit General Kasım Süleymani ve cephe arkadaşlarının cenaze töreninden görüntüler
Kum, İRNA- Şehit General Süleymani ve cephe arkadaşlarının cenaze töreni, Pazartesi akşamı…
-
Güney Pars’tan doğalgaz istihsal miktarı 14 milyon metre küp artacak
Tahran, IRNA- İran Pars Petrol ve Doğalgaz Şirketi yetkililerinden Ali Esğer Sadıki, 22 ile…
-
İslami Şura Meclisi, Kudüs Gücü'ne, Ulusal Kalkınma Fonu'ndan 200 milyon avroluk ek bütçe ayırdı
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi bugünkü oturumunda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs…
-
Bölgede gerçek istikrarı sağlamak için çalışıyoruz
Tahran, İRNA- Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, ’ABD’liler bizimle sürekli temaslarında…
-
Zarif, Afganistan eski Cumhurbaşkanı ve Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Ummanlı mevkidaşı ve Eski Afganistan eski Cumhurbaşkanı…
yorumunuz