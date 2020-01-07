7 Oca 2020 18:49
Journalist ID: 2394
News Code: 83624374
0 Persons

Tahran Bölgesel Diyalog Forumu'ndan görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran Bölgesel Diyalog Forumu 7 Ocak günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in konuşması ile Dışişleri Bakanlığı Siyasi Araştırmalar Merkezi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı: Ahmed Moinicem

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 13 =