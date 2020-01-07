Kum’da düzenlenen Şehit General Kasım Süleymani ve cephe arkadaşlarının cenaze töreninden görüntüler

Kum, İRNA- Şehit General Süleymani ve cephe arkadaşlarının cenaze töreni, Pazartesi akşamı Kum şehrinde düzenlendi. 3 Ocak 2020 Cuma gününün erken saatlerinde, General Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis, ABD'nin Bağdat havalimanına İHA ile yaptığı saldırıları ile şehit edildi. Fotoğrafçı: Abbas Müneccimi Gilani