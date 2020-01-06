6 Oca 2020 15:37
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News Code: 83623237
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İslam İnkılabı Rehberi'nin Şehit General Süleymani'nin cenaze namazını kılmasından kareler

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen General Kasım Süleymani ve cephe arkadaşlarının cenaze törenine katılarak, şehitlerin cenaze namazını kıldı.

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