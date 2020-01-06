6 Oca 2020 12:39
Journalist ID: 2394
News Code: 83623115
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Tahranlılar vatan askeri için elinden geleni ardına koymadı

Tahran, İRNA- Tahran Üniversitesi'nde bu sabah düzenlenen Şehit General Kasım Süleymani ve cehpe arkadaşlarının cenaze törenine genç yaşlı, küçük büyük yüzbinlerce vatandaş katıldı.

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