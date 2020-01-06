Tahran, İRNA- Şehit General Kasım Süleymani ve diğer cephe arkadaşlarının cenaze töreni, 6 Ocak günü Tahran Üniversitesi'nde düzenlendi. 3 Ocak 2020 Cuma gününün erken saatlerinde, General Kasım Süleymani'nin ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis, ABD'nin Bağdat havalimanındaki İHA ile yaptıkları saldırılarının ardından şehit edildi. Fotoğrafçılar: Merziye Süleymani, Mucteba Muhammedlu, Merziye Musevi, Said Rıza Musevi
-
Kirmanşah'taki Anahita Tapınağı'nı ziyaret eden turist sayısında yüzde 80'lik artış
Kirmanşah, İRNA- Anahita Tapınağı Ulusal Site Müdürü Murtaza Geravend, yılın ilk 9 ayında geçen…
-
Trump’ın İran'ın kültürel yerlerini yok edilmesi ile ilgili İran, UNESCO'ya bir mektup gönderdi
Tahran, İRNA- UNESCO İran Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri, UNESCO Genel Direktörüne hitaben…
-
Şehit General Kasım Süleymani ve diğer cephe arkadaşlarının cenaze töreninden görüntüler
Tahran, İRNA- Şehit General Kasım Süleymani ve diğer cephe arkadaşlarının cenaze töreni, 6…
-
Trump bölgedeki maceracılıklarının sonuçlarını görecek
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, ABD Başkanı Donald Trump’ın devam…
-
İslam İnkılabı Rehberi'nin Şehit General Süleymani'nin cenaze namazını kılmasından kareler
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen…
-
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, Şehit General Süleymani'nin cenaze törenine katıldı
Tahran, İRNA- Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, yabancı ülkelerin tahran misyonlarında…
-
Rusya, General Süleymani suikastını uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı
New York, İRNA- Rusya Federasyonu Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitry Polyansky,…
-
Kültür merkezlerine saldırmak, teamül hukuku ve uluslararası hukuka aykırıdır
Tahran, İRNA- Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Munisan, ABD Başkanı Donald Trump'ın…
-
Bay Trump! Kasım Süleymani İranı'nın haykırşını duy ve gör
Tahran, İRNA- Ağustos 2018'de Şehit General Kasım Süleymani, Hemedan'da düzenlenen Ramazan…
-
Papa Francis, İran ve ABD arasındaki tansiyonun düşmesini istedi
Tahran, İRNA- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, İran ve ABD'yi gerilimi düşürmeye…
yorumunuz