Şehit General Kasım Süleymani ve diğer cephe arkadaşlarının cenaze töreninden görüntüler

Tahran, İRNA- Şehit General Kasım Süleymani ve diğer cephe arkadaşlarının cenaze töreni, 6 Ocak günü Tahran Üniversitesi'nde düzenlendi. 3 Ocak 2020 Cuma gününün erken saatlerinde, General Kasım Süleymani'nin ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis, ABD'nin Bağdat havalimanındaki İHA ile yaptıkları saldırılarının ardından şehit edildi. Fotoğrafçılar: Merziye Süleymani, Mucteba Muhammedlu, Merziye Musevi, Said Rıza Musevi