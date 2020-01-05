5 Oca 2020 23:29
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News Code: 83622208
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İran’ın farklı illerinde General Süleymanı'ye ilişkin yas törenlerinden görüntüler

İRNA- Bocnurd, Erak, Hürremabad, Senendec, Urmiye ve Gürgan gibi farklı illerde halk, General Kasım Süleymani'nin şehadeti nedeniyle yas tuttu. Fotoğrafçılar: Vahid Hadımi, Ali Kerimi, Behzad Silahverzi, Müslih Pirhazraiyan, Taha Asgerhani ve Mecid Mihendust

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