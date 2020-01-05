5 Oca 2020 23:25
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News Code: 83621673
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Ahvaz'da General Kasım Süleymani'nin cenaze töreni düzenlendi

Ahvaz, İRNA- Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin Cenaze Töreni Pazar günü Ahvaz'da düzenlendi. 3 Ocak 2020 Cuma gününün erken saatlerinde, General Kasım Süleymani'nin ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis, ABD'nin Bağdat havalimanındaki İHA ile yaptıkları saldırılarının ardından şehit edildi. Fotoğrafçı: Hamis Rrıza Turabi

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