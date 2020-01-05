Ahvaz'da General Kasım Süleymani'nin cenaze töreni düzenlendi

Ahvaz, İRNA- Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin Cenaze Töreni Pazar günü Ahvaz'da düzenlendi. 3 Ocak 2020 Cuma gününün erken saatlerinde, General Kasım Süleymani'nin ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis, ABD'nin Bağdat havalimanındaki İHA ile yaptıkları saldırılarının ardından şehit edildi. Fotoğrafçı: Hamis Rrıza Turabi