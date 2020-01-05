5 Oca 2020 23:17
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News Code: 83621649
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Tebriz El Gölü Parkı'na yılın ilk kış karı yağdı

Tebriz, İRNA- Kış mevsiminin başlamasından iki hafta sonra yağan ilk kış kar yağışı, Tebriz'i beyaza bürüdü. Tebriz'in ünlü eğlence ve yürüyüş yerlerinden El Gölü Parkı, karla güzel bir görünüme kavuştu. Doğu Azerbaycan ilinde yağışlar azalırken, Tebriz şehri ve bazı ilçeleri, güzel bir karlı akşam ve gece geçirdi. Fotoğrafçı: Hamid Rıza Turabi

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