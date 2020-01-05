Tebriz, İRNA- Kış mevsiminin başlamasından iki hafta sonra yağan ilk kış kar yağışı, Tebriz'i beyaza bürüdü. Tebriz'in ünlü eğlence ve yürüyüş yerlerinden El Gölü Parkı, karla güzel bir görünüme kavuştu. Doğu Azerbaycan ilinde yağışlar azalırken, Tebriz şehri ve bazı ilçeleri, güzel bir karlı akşam ve gece geçirdi. Fotoğrafçı: Hamid Rıza Turabi
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İran’ın farklı illerinde General Süleymanı'ye ilişkin yas törenlerinden görüntüler
İRNA- Bocnurd, Erak, Hürremabad, Senendec, Urmiye ve Gürgan gibi farklı illerde halk, General…
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Ayetullah Sistani, General Süleymani’nin şehit düşmesi nedeniyle İslam İnkilab Rehberi'ne başsağlı diledi
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İranlı sporcu, 2020 Dünya Buz Tırmanışı Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Tahran, İRNA- İranlı sporcu Muhammedrıza Sefderiyan, Çin'de düzenlenen 2020 Dünya Buz Tırmanışı…
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Tebriz El Gölü Parkı'na yılın ilk kış karı yağdı
Tebriz, İRNA- Kış mevsiminin başlamasından iki hafta sonra yağan ilk kış kar yağışı, Tebriz'i…
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İran’ın General Süleymani suikastına yanıtı askeri eylem şeklinde olacak
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Tahrn, İRNA- İran, Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almanın beşinci ve en…
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Zarif, Ermenistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Ermeni ve Türkmen mevkidaşlarıyla ile General Süleyman'ın…
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