5 Oca 2020 23:01
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News Code: 83621371
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Bocnurd'da Şehit Kasım Süleymani anısına düzenlenen pehlivanlık spor müsabakalarından kareler

Bocnurd, İRNA- Cumartesi 4 Ocak günü Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un Şehit Alidoht arkeolojik alanında General Şehit Kasım Süleymani'nin anısına Zorhane ve Pehlivanlık Sporu gösterileri düzenlendi. Fotoğrafçı: Vahid Hadımi

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