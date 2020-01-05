Bocnurd, İRNA- Cumartesi 4 Ocak günü Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un Şehit Alidoht arkeolojik alanında General Şehit Kasım Süleymani'nin anısına Zorhane ve Pehlivanlık Sporu gösterileri düzenlendi. Fotoğrafçı: Vahid Hadımi
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İran’ın farklı illerinde General Süleymanı'ye ilişkin yas törenlerinden görüntüler
İRNA- Bocnurd, Erak, Hürremabad, Senendec, Urmiye ve Gürgan gibi farklı illerde halk, General…
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Ahvaz'da General Kasım Süleymani'nin cenaze töreni düzenlendi
Ahvaz, İRNA- Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin Cenaze Töreni Pazar günü Ahvaz'da…
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Ayetullah Sistani, General Süleymani’nin şehit düşmesi nedeniyle İslam İnkilab Rehberi'ne başsağlı diledi
Tahran, İRNA- Şii dünyasının büyük taklit mercii Ayetullah Ali Sistani, General Kasım Süleymani’nin…
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İranlı sporcu, 2020 Dünya Buz Tırmanışı Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Tahran, İRNA- İranlı sporcu Muhammedrıza Sefderiyan, Çin'de düzenlenen 2020 Dünya Buz Tırmanışı…
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Tebriz El Gölü Parkı'na yılın ilk kış karı yağdı
Tebriz, İRNA- Kış mevsiminin başlamasından iki hafta sonra yağan ilk kış kar yağışı, Tebriz'i…
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Cumhurbaşkanı Ruhani: Dost ve komşu ülkeler, ABD’nin işlediği cinayeti kınamalıdır
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesini, ABD politikacıları…
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Bocnurd'da Şehit Kasım Süleymani anısına düzenlenen pehlivanlık spor müsabakalarından kareler
Bocnurd, İRNA- Cumartesi 4 Ocak günü Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un Şehit Alidoht…
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İran’ın General Süleymani suikastına yanıtı askeri eylem şeklinde olacak
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Savunma Sanayi Başdanışmanı General Hüseyin Dehgan, CNN'e…
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İran Nükleer Anlaşma'da en son sınırlamayı da kaldırdı
Tahrn, İRNA- İran, Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almanın beşinci ve en…
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Zarif, Ermenistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Ermeni ve Türkmen mevkidaşlarıyla ile General Süleyman'ın…
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