Cumhurbaşkanı Ruhani, Şehit General Süleymani'nin ailesine başsağlığı diledi

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Şehit General Kasım Süleymani'nin evine gelerek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler. Fotoğrafçı: Merziye Musevi