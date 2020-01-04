Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Şehit General Kasım Süleymani'nin evine gelerek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler. Fotoğrafçı: Merziye Musevi
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İranlı hakemler Japonya'da düdük çalacak
Tahran, İRNA- İranlı 4 hakemin Asya Şampiyonlar Ligi Playoff maçlarında görev yapacağı duyuruldu.
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İran paratekvandosu, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iki sporcu ile katılacak
Tahran, İRNA- İranlı paratekvandocu Asger Azizi'nin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma…
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Dışişleri Bakanı Zarif, Türk mevkidaşı ile görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda…
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İranşı sporcu, Dünyha Buz Tırmanışı Kupası'nda final aşamasına yükseldi
Tahran, İRNA- İranlı sporcu Muhammedrıza Sefderiyan, Çin'de düzenlenen Dünya Buz Tırmanışı…
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Yılın il sekiz ayında çimento zinciri ihracatında yüzde 22'lik artış yaşandı
Tahran, İRNA- Yılın ilk 8 ayında (21 Mary- 21 Kasım 2019 arası) ülkeden çimento zinciri ihracatı…
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İran'ın sünger demir ihracatı yüzde 75 büyüdü
Tahran, İRNA- İran maden ve maden sanayi sektöründen yapılan ihracatın verilerine göre, ülkede…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, Şehit General Süleymani'nin ailesine başsağlığı diledi
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Şehit General Kasım Süleymani'nin evine gelerek ailesine…
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İran ve Katar dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinden kareler
Tahran, İRNA- Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Casim Al Sani, resmi temaslarda…
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İran bayrağı, Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda dalgalandı
Tahran, İRNA- İranlı spor kafilesinin yetkilileri ve Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın düzenleyicil…
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İran, General Süleymani'nin şehit edilmesini terör eylemi ve cinayet olarak tanımladı
New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, BM Genel Sekreteri ve BM…
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