İran ve Katar dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinden kareler

Tahran, İRNA- Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Casim Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek, ikili, bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri değerlendirdi. Fotoğrafçı: Muhammed Babayi