Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Amerika tarafından terörist bir eylemde Şehit edilen Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani’nin evinde ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
-
Ayetullah Hamenei: General Süleymani Allah yolunda kimseden ve hiçbir şeyden korkmazdı
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Amerika tarafından terörist…
-
Ayetullah Hamenei, Şehit Süleymani’nin ailesine başsağlığında bulundu
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Amerika tarafından terörist…
-
Zarif: General Süleymani’nin şahadetinin tüm sonuçlarının müsebbibi terörist Amerika rejimidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Kudüs Ordusu Komutanı…
-
Beşar Esad: Suriye halkı hiçbir zaman General Süleymani’yi unutmayacaktır
Tahrann, IRNA- Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Amerika tarafından şehit edilen Kudüs Ordusu…
-
Amerika’nın General Süleymani aleyhindeki saldırısı o ülkenin Batı Asya’daki en büyük strateji hatasıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi, Amerika’nın Genneral kasım Süleymani’ye…
-
Farazmand: Trump ve Pompeo erken sevindi
Ankara, IRNA- İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Amerika’nın Kudüs Ordusu Komutani…
-
Doğu Perinçek: General Süleymani hepimizin şehididir
Ankara, IRNA- Vatann Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymani’nin…
-
Türkiye, General Süleymai terörünün bölgedeki güvensizliği arttıracağını bildirdi
Ankara, IRNA- Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani’nin…
-
İran halkı, General Süleymani’nin şehit edilmesini mahkum etti
Tahran, IRNA- İran halkı bugün Cuma Namazları sonrası düzenledikleri gösterilerde Kudüs Ordusu…
-
Eski Cumhurbaşkaı Hatemi, General Süleymani’nin şehit edilmesini mahkum etti
Tarhran, IRNA- İran’ın eski Cumhurbaşkanı Seyiid Mohammad Tatemi, yayınladığı mesajla Kudüs…
yorumunuz