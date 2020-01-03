3 Oca 2020 22:46
Journalist ID: 1942
News Code: 83619396
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Ayetullah Hamenei, Şehit Süleymani’nin ailesine başsağlığında bulundu

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Amerika tarafından terörist bir eylemde Şehit edilen Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani’nin evinde ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

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