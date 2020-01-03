3 Oca 2020 16:36
Journalist ID: 1942
News Code: 83619091
0 Persons

İran halkı, General Süleymani’nin şehit edilmesini mahkum etti

Tahran, IRNA- İran halkı bugün Cuma Namazları sonrası düzenledikleri gösterilerde Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani’nin Amerika tarafından şehit edilmesini mahkum etti.

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 4 =