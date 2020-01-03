3 Oca 2020 13:34
Journalist ID: 1942
News Code: 83618706
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Şehit Süleymani’nin IRNA arşivindeki görüntüleri

Tahran, IRNA- Bu Sabah Amerika tarafından Bağdat’ta şehir edile Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymeni’ni IRNA arşivindeki görüntüleri.

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