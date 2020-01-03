Tahran, IRNA- Tahan’da bulunan Cam ve Çini Müzesindeki eserler iki katlı tarihi Kavam evinde 5 salonda sergilenmektedir.
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İran halkı, Amerika’nın terörist eylemine karşı nefretini haykırdı
Tahran, IRNA- Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani’nin bu sabah Amerika tarafından…
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Ayetullah Hamenei, yeni Kudüs Ordusu Komutanını atadı
Tahran, IRNA- Amerika tarafından Şehit edilen Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani’nin…
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Şehit Süleymani’nin IRNA arşivindeki görüntüleri
Tahran, IRNA- Bu Sabah Amerika tarafından Bağdat’ta şehir edile Kudüs Ordusu Komutanı General…
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Zarif: Amerika devlet terörü uygulamakta
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın General…
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Cam ve Çini Müzesi
Tahran, IRNA- Tahan’da bulunan Cam ve Çini Müzesindeki eserler iki katlı tarihi Kavam evinde…
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İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı
Bağdat, IRNA- İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı…
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General Hatemi: General Süleymani’nin intikamı alınacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, General Kasım Süleymani’nin…
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Ruhani: General Süleymani’nin izzet ve direniş bayrağı dalgalanmaya devam edecek
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, General Süleymani’nin cani…
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Zarif: Amerika haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumludur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerikan güçlerinin…
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Ayetullah Hamenei: Canileri zor bir intikam bekliyor
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kudüş Ordusu Komutanının…
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