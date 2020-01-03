3 Oca 2020 12:38
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News Code: 83618600
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Cam ve Çini Müzesi

Tahran, IRNA- Tahan’da bulunan Cam ve Çini Müzesindeki eserler iki katlı tarihi Kavam evinde 5 salonda sergilenmektedir.

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