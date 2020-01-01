12 Dey (2 Ocak) Reşt Günü

Reşt, İRNA- Bundan 461 yıl önce Safeviler döneminde 12 Dey (2 Ocak) günü Reişt, Gilan ilinin merkezi olarak belirlendi. 2014 yılında da 2 Ocak Reşt İslami Konseyi'nin kararı uyarınca Reşt Günü olarak adlandırılmış ve her yıl bu günde züenlenen törenlerle kutlanmaktadır. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi