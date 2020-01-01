1 Oca 2020 16:01
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News Code: 83616946
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12 Dey (2 Ocak) Reşt Günü

Reşt, İRNA- Bundan 461 yıl önce Safeviler döneminde 12 Dey (2 Ocak) günü Reişt, Gilan ilinin merkezi olarak belirlendi. 2014 yılında da 2 Ocak Reşt İslami Konseyi'nin kararı uyarınca Reşt Günü olarak adlandırılmış ve her yıl bu günde züenlenen törenlerle kutlanmaktadır. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi

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