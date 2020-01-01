Tahran- İRNA- 31 Aralık gecesi, Tahran'ın Kutsal Serkis Kilisesi'nde yılbaşı, düzenlenen özel törenle kutlandı. Fotğrafçı: Jenya Ebediyan
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Zavgan Değirmeni'nden kareler
Simnan, İRNA- Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilindeki Zavgan Değirmeni, Kaçarlar döneminde…
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Keşm Adası'nın Çahkuk Geçidi
Keşm, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde yer alan ve Hürmüzgan iline bağlı bulunan Keşm…
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12 Dey (2 Ocak) Reşt Günü
Reşt, İRNA- Bundan 461 yıl önce Safeviler döneminde 12 Dey (2 Ocak) günü Reişt, Gilan ilinin…
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Tahran'ın Kutsal Serkis Kilisesi'nde Yılbaşı Gecesi Töreni'nden görüntüler
Tahran- İRNA- 31 Aralık gecesi, Tahran'ın Kutsal Serkis Kilisesi'nde yılbaşı, düzenlenen özel…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Erdebil'de 93 projenin toplu açılışı yapıldı
Erdebil, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan…
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İran günlük yaklaşık 50 milyon metreküp doğal gaz ihraç ediyor
Meşhed, İRNA- İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hasan Müntezir Türbeti, İran'ın günlük ortalama…
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ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'nin huzursuz gecesi
Bağdat, İRNA- ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'ne Iraklı protestocuların saldırısının ardından…
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İran’da Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında hiçbir fark yok
Beyrut, İRNA- İslam ve Hıristiyanlık Diyaloğu Derneği Genel Sekreteri Lübnanlı Papaz Antoine…
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Amerikalılar, Haşdi Şabi'den IŞİD'in intikamını alıyor
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Amerikan kuvvetlerinin Haşdi Şabi üslerine…
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İran'da bitkisel ateşleyici madde üretildi
Tahran, İRNA- İranlı araştırmacılar, bilim temelli bir şirket bünyesinbde yürüttükleri çalışma…
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