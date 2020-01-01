1 Oca 2020 15:56
Journalist ID: 2391
News Code: 83616936
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Tahran'ın Kutsal Serkis Kilisesi'nde Yılbaşı Gecesi Töreni'nden görüntüler

Tahran- İRNA- 31 Aralık gecesi, Tahran'ın Kutsal Serkis Kilisesi'nde yılbaşı, düzenlenen özel törenle kutlandı. Fotğrafçı: Jenya Ebediyan

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