3. Saz Yapımcıları Sergisi, Sanatçılar Evi'ndeki Üstat Celil Şahnaz Salonun'da yetkililer, sanatçılar ve müzik severlerin katılımıyla 30 Aralık günü düzenlendi. Fotoğrafçı: Asger Hamze
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Miktad: İran ve Suriye terörle savaşta yan yanadır
Tahran, IRNA- Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, İran ve Suriye’nin terörle savaşta…
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3. Saz Yapımcıları Sergisi'nin açılışından kareler
3. Saz Yapımcıları Sergisi, Sanatçılar Evi'ndeki Üstat Celil Şahnaz Salonun'da yetkililer,…
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21 Mart’tan bu yana 146 milyon dolar el sanatları ürünleri ihraç edilmiştir
Bircend, IRNA- İran Kültürel Miras, Turizm ve EL Sanatları Bakan Yardımcısı Puya Mahmudiyan…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, dünya liderlerinin yeni yılını kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya liderlerinin yeni yılını…
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Zarif: Avrupa’nın KOEP’ten çıkması zor ihtimal
Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avrupa’nın Kapsamlı…
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Iraklı göstericiler ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girdi
Bağdat, IRNA- ABD’nın Iraklı halk gücü Haşdi Şabi’yi bombalaması sonrası Iraklı göstericiler,…
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ambargoların en zor…
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İran'ın ticaret dengesi pozitif oldu
Tahran, İRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Hamit Zadbum, İran'ın ticaret dengesinin…
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Bocnurd, İRNA- Kuzey Horasan Valisi Muhammedali Şucayi, Dünya Zorhane Sporları ve Pehlivanlık…
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Almanya, ABD'nin Batı Asya'ya yasa dışı müdahalesine göz yummuştur
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Almanya'nın ABD'nin Batı Asya bölgesine…
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