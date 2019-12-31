31 Ara 2019 17:49
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News Code: 83615525
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3. Saz Yapımcıları Sergisi'nin açılışından kareler

3. Saz Yapımcıları Sergisi, Sanatçılar Evi'ndeki Üstat Celil Şahnaz Salonun'da yetkililer, sanatçılar ve müzik severlerin katılımıyla 30 Aralık günü düzenlendi. Fotoğrafçı: Asger Hamze

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