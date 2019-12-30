30 Ara 2019 18:04
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News Code: 83614131
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İran 9 Dey (30 Aralık) Destanı 10. yıldönümünü kutladı

İRNA- İran’ın dört bir yanında 9 Dey (30 Aralık) Destanı'nın 10. yıldönümü yapılan destek gösterileri ile kutlandı. İran halkı 30 Aralık 2009'da Devrim karşıtı unsurların komplolarına, yabanci güçlere ve özellikle ABD ve Siyonistlerin planlarına karşı hükümeti destekleyerek tepki göstermiş ve tarih yaratmıştı.

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