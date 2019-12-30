İRNA- İran’ın dört bir yanında 9 Dey (30 Aralık) Destanı'nın 10. yıldönümü yapılan destek gösterileri ile kutlandı. İran halkı 30 Aralık 2009'da Devrim karşıtı unsurların komplolarına, yabanci güçlere ve özellikle ABD ve Siyonistlerin planlarına karşı hükümeti destekleyerek tepki göstermiş ve tarih yaratmıştı.
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Kaçak yakıt gemisine Ebu Musa açıklarında el konuldu
Bender Abbas, IRNA- İran’ın Fars Körfezinde bulunan Ebu Musa adalının açıklarında Devrim Muhafızları…
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İran milli handball takımı Türkiye’de kampa girecek
Tahran, IRNA- İran Milli Handball takımı Asya rekabetleri öncesi Türkiye’de hazırlık kampı…
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Cihangiri: Urumiye gölünün kurtarılması milli bir sorumluluktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Urumiye…
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General Hatemi: Her tehdit ve tecavüze anında yanıt veririz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran aleyhine olacak…
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İran 9 Dey (30 Aralık) Destanı 10. yıldönümünü kutladı
İRNA- İran’ın dört bir yanında 9 Dey (30 Aralık) Destanı'nın 10. yıldönümü yapılan destek gösteriler…
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İran’ın maden ve maden sanayi üretim değeri 22 milyar dolar oldu
Tahran, IRNA- İran’ın Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran’ın Maden ve Maden…
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İran Kültürel Miras Bakanı, Ekberi Sarayı ve Müze Evi'ni ziyaret etti
Bircend, İRNA- İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Asger Munisan, Güney…
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Berham Salih, İran-Irak ortak noktalarının güçlendirilmesine vurgu yaptı
Bağdat, IRNA- Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, İran’ın Bağdat Büyükelçisi İraj Meccidi ile…
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İran-Türkiye Sınır Muhazfılzarı Toplantısı'ndan görüntüler
Urmiye, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Kasım Rızayi, Türkiye sınırında yer…
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İranlı Asurilerin milletvekili İslam Peygamberine yapılan hakareti mahkum etti
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisinde İranlı Asurilerin milletvekili olan Yunaten Bet Keliya,…
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