İran Kültürel Miras Bakanı, Ekberi Sarayı ve Müze Evi'ni ziyaret etti

Bircend, İRNA- İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Asger Munisan, Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'de bulunan Ekberi Sarayı ve Bahçesini ziyaret etti. Ekberi Sarayı, Bircend’in eski binalarından biridir. Kaçar döneminde Şekvet-ül Mülk tarafından iki kat olarak inşa edildi ve 2011 yılında UNESCO 35. Zirvesi'nde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.