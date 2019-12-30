30 Ara 2019 17:43
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News Code: 83613892
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İran-Türkiye Sınır Muhazfılzarı Toplantısı'ndan görüntüler

Urmiye, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Kasım Rızayi, Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Maku ilçesinin sıfır noktasında bulunan Boralan bölgesinde düzenlenen İran-Türkiye Sınır Muhazfılzarı Toplantısına katıldı. Toplantı 29 Aralık günü Türkiye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in katılımıyla gerçekleşti. Fotoğrafçı: Hamid Kasımi

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