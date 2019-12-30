İran-Türkiye Sınır Muhazfılzarı Toplantısı'ndan görüntüler

Urmiye, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Kasım Rızayi, Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Maku ilçesinin sıfır noktasında bulunan Boralan bölgesinde düzenlenen İran-Türkiye Sınır Muhazfılzarı Toplantısına katıldı. Toplantı 29 Aralık günü Türkiye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in katılımıyla gerçekleşti. Fotoğrafçı: Hamid Kasımi
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Kaçak yakıt gemisine Ebu Musa açıklarında el konuldu
Bender Abbas, IRNA- İran’ın Fars Körfezinde bulunan Ebu Musa adalının açıklarında Devrim Muhafızları…
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İran milli handball takımı Türkiye’de kampa girecek
Tahran, IRNA- İran Milli Handball takımı Asya rekabetleri öncesi Türkiye’de hazırlık kampı…
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Cihangiri: Urumiye gölünün kurtarılması milli bir sorumluluktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Urumiye…
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General Hatemi: Her tehdit ve tecavüze anında yanıt veririz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran aleyhine olacak…
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İran 9 Dey (30 Aralık) Destanı 10. yıldönümünü kutladı
İRNA- İran’ın dört bir yanında 9 Dey (30 Aralık) Destanı'nın 10. yıldönümü yapılan destek gösteriler…
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İran’ın maden ve maden sanayi üretim değeri 22 milyar dolar oldu
Tahran, IRNA- İran’ın Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran’ın Maden ve Maden…
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Bircend, İRNA- İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Asger Munisan, Güney…
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Berham Salih, İran-Irak ortak noktalarının güçlendirilmesine vurgu yaptı
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İran-Türkiye Sınır Muhazfılzarı Toplantısı'ndan görüntüler
Urmiye, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Kasım Rızayi, Türkiye sınırında yer…
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İranlı Asurilerin milletvekili İslam Peygamberine yapılan hakareti mahkum etti
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisinde İranlı Asurilerin milletvekili olan Yunaten Bet Keliya,…
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