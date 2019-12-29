İsfahan Demir Çelik Farbrikası'nda çeliğin işletilmesi uzun bir süreç

İsfahan, İRNA- İsfahan Demir Çelik Tesisleri, İran'ın ilk ve en büyük çelik ve demiryolu üretim tesisidir. 2.8 milyon ton nihai ürün kapasitesi ile çeşitli çelik konstrüksiyon ve endüstriyel parçaları üretmektedir. İran ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan bir anlaşma ile 1965 yılında kuruldu. Şirketin ürünleri Avrupa , Asya ve Afrika'da 23'ten fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Yurt içi pazarında ise, bu ürünler Tahran Milad Kulesi, Buşehr Nükleer Santrali, büyük barajlar ve metro gibi büyük projelerde kullanılmaktadır.