İsfahan, İRNA- İsfahan Demir Çelik Tesisleri, İran'ın ilk ve en büyük çelik ve demiryolu üretim tesisidir. 2.8 milyon ton nihai ürün kapasitesi ile çeşitli çelik konstrüksiyon ve endüstriyel parçaları üretmektedir. İran ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan bir anlaşma ile 1965 yılında kuruldu. Şirketin ürünleri Avrupa , Asya ve Afrika'da 23'ten fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Yurt içi pazarında ise, bu ürünler Tahran Milad Kulesi, Buşehr Nükleer Santrali, büyük barajlar ve metro gibi büyük projelerde kullanılmaktadır.
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İsfahan Demir Çelik Farbrikası'nda çeliğin işletilmesi uzun bir süreç
İsfahan, İRNA- İsfahan Demir Çelik Tesisleri, İran'ın ilk ve en büyük çelik ve demiryolu üretim…
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Kiş Adası'nda bulunan tarihi Maşe Camii'nden kareler
Kiş, İRNA- Tarihi Maşe Camii, 120 yaşında ve Kiş Adası'nın en eski camisi olarak tarihi Maşe…
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İran’ın kuzeyinde çekici bir gezi: Nahar Horan
Gürgan, İRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gülistan ilinin merkezi Gürgan’a vardığınızda,…
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Serkis Kilisesi'nde Ay ve Haçın Buluşması Töreni'nden görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran'ın Serkis Kilisesi'nde düzenlenen Ay ve Haçın Buluşması Töreni'ne Başpiskopos…
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İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikatlar yapmaya devam edecek
Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkanlığı Deniz Operasyonları Dairesi Başkanı General Muhammed…
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İran Ambalaj Tasarlayıcıları Bienal Sergisi'nden görüntüler
Tahran, İRNA- Niyaveran Kültür Merkezi'nde düzenlenen İranlı ambalaj tasarımcılarının üçüncü…
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İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikatı sona erdi
Tahran, İRNA- İran, Rusya ve Çin'in Hint Okyanusu'nda düzenledikleri ortak askeri takibat bugün…
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İranlı film yapımcısı Hindistan'da jüri üyesi seçildi
Tahran, İRNA- İranlı film yapımcısı Hüseyin Nuri, Hindistan'daki 12. Uluslararası Jaipur Film…
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ABD sadece Suriye'nin petrolünün peşinde
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD’nin sadece Suriye’nin petrolünün…
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IŞİD, İslam adına cinayet işlemktedir
Tahran, İRNA- Tahran'da bulunan Serkis Kilisesi Başpiskoposu Sibuye Serkisyan, Hz. İsa'nın…
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