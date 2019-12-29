Kiş Adası'nda bulunan tarihi Maşe Camii'nden kareler

Kiş, İRNA- Tarihi Maşe Camii, 120 yaşında ve Kiş Adası'nın en eski camisi olarak tarihi Maşe Mahallesi'nin günümüze kadar ayakt kalan tek binasıdır. Adanın kuzeydoğusundaki kıyılarına yakın bir bölgede yer alan Maşe Camii, 17.1.1999 tarihinde 2194 sicil numarasıyla İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklendi. Maşe Camii 1906 yılında Abdülhüseyin Nur adlı bir inci tüccarı tarafından inşa edildi.