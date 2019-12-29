29 Ara 2019 22:51
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News Code: 83612809
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Serkis Kilisesi'nde Ay ve Haçın Buluşması Töreni'nden görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran'ın Serkis Kilisesi'nde düzenlenen Ay ve Haçın Buluşması Töreni'ne Başpiskopos Sibuye Serkisyan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ve diğer dinlere mensup insanların katılımıyla 29 Aralık günü düzenlendi.

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