Serkis Kilisesi'nde Ay ve Haçın Buluşması Töreni'nden görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran'ın Serkis Kilisesi'nde düzenlenen Ay ve Haçın Buluşması Töreni'ne Başpiskopos Sibuye Serkisyan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ve diğer dinlere mensup insanların katılımıyla 29 Aralık günü düzenlendi.