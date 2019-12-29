İran Ambalaj Tasarlayıcıları Bienal Sergisi'nden görüntüler

Tahran, İRNA- Niyaveran Kültür Merkezi'nde düzenlenen İranlı ambalaj tasarımcılarının üçüncü bienal sergisi, bu alandaki gençleri desteklemek amacıyla deneysel yaratıcılığa ve yeni fikirlere odaklanarak yapıldı. Bu sergide 108 tasarımcı tarafından 204 eser, 6 Ocak'a kadar ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
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