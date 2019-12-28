28 Ara 2019 23:50
Journalist ID: 2391
News Code: 83611732
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İran-Rusya-Çin ortak askeri tatbikatı ikinci günü

Tahran, İRNA- Görüntülerde Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde İran-Rusya-Çin'in ortak düzenlediği askeri tatbikatından kesitler görülmektedir. Fotoğrafçı: İhsan Nadiripur

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