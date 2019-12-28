Tahran, İRNA- Görüntülerde Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde İran-Rusya-Çin'in ortak düzenlediği askeri tatbikatından kesitler görülmektedir. Fotoğrafçı: İhsan Nadiripur
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İran satrançı gelişiminde dünya altıncısı
Urmiye, İRNA- Satranç Federasyonu Başkanı, ülkenin satranç sporunda iyi bir konumda olduğunu…
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İran, Avrasya'ya 2 milyar dolarlık ihracatı hedeflemektedir
Tahran, İRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü,…
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İran-Rusya-Çin ortak askeri tatbikatı ikinci günü
Tahran, İRNA- Görüntülerde Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde İran-Rusya-Çin'in ortak düzenlediği…
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İran filmi Bebeğim'e 5 uluslararası ödül
Tahran, İRNA- Yasir Talibi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, İlahe Nobaht'ın yapımcılığını…
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İran'da yabancı hasta ve sağlık turist sayısı artmaktadır
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdürü, bu yıl 150…
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İran'dan Somali'deki terör saldırısına kınama
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Somali'nin başkenti Mogadişu'da onlarca…
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İran ve Pakistan, sağlık turizminde iş birliği yapacak
İslamabad, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı, ülkenin sağlık turizmindeki kapasitesine ve…
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İran-Rusya-Çin tatbikatı, bu üç ülkenin son tatbikatı olmayacak
Tahran, İRNA- Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, İran-Rusya-Çin ortak…
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5. Ulusal Oyuncak Festivali'nden kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İşleri Başkanı Muhammed Nihavendiyan ve Eğitim ve Öğretim…
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İran'da okuma yazma oranı yüzde 96'dır
Tahran, İRNA- İran Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı, ülkemizde okuma yazma oranının yüzde…
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