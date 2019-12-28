28 Ara 2019 19:24
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News Code: 83611478
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İran Kadınlar Motokros Şampiyonası'ndan görüntüler

Tahran, İRNA- İran Kadınlar Motorkros Şampiyonası 27 Aralık günü Tahran'ın Tahti Stadı Pisti'nde düzenlendi. Şampiyona'ya İran genelinden motokros alanında mücadele eden çok sayıda İranlı kadın sporcu katıldı.

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