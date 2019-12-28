5. Ulusal Oyuncak Festivali'nden kareler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İşleri Başkanı Muhammed Nihavendiyan ve Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi'nin katılımıyla 28 Aralık günü İran malını desteklemek amacıyla 5. Ulusal Oyuncal Festivali, 'Hayat Alıştırması' sloganı ile faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Emin Celali