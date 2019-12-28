Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İşleri Başkanı Muhammed Nihavendiyan ve Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi'nin katılımıyla 28 Aralık günü İran malını desteklemek amacıyla 5. Ulusal Oyuncal Festivali, 'Hayat Alıştırması' sloganı ile faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Emin Celali
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İran satrançı gelişiminde dünya altıncısı
Urmiye, İRNA- Satranç Federasyonu Başkanı, ülkenin satranç sporunda iyi bir konumda olduğunu…
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İran, Avrasya'ya 2 milyar dolarlık ihracatı hedeflemektedir
Tahran, İRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü,…
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İran-Rusya-Çin ortak askeri tatbikatı ikinci günü
Tahran, İRNA- Görüntülerde Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde İran-Rusya-Çin'in ortak düzenlediği…
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İran filmi Bebeğim'e 5 uluslararası ödül
Tahran, İRNA- Yasir Talibi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, İlahe Nobaht'ın yapımcılığını…
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İran'da yabancı hasta ve sağlık turist sayısı artmaktadır
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdürü, bu yıl 150…
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İran'dan Somali'deki terör saldırısına kınama
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Somali'nin başkenti Mogadişu'da onlarca…
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İran ve Pakistan, sağlık turizminde iş birliği yapacak
İslamabad, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı, ülkenin sağlık turizmindeki kapasitesine ve…
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İran-Rusya-Çin tatbikatı, bu üç ülkenin son tatbikatı olmayacak
Tahran, İRNA- Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, İran-Rusya-Çin ortak…
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5. Ulusal Oyuncak Festivali'nden kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İşleri Başkanı Muhammed Nihavendiyan ve Eğitim ve Öğretim…
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İran'da okuma yazma oranı yüzde 96'dır
Tahran, İRNA- İran Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı, ülkemizde okuma yazma oranının yüzde…
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